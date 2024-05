Rischia di soffocare a 3 anni per una fetta di mortadella I soccorritori | Temevamo di averla persa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Pietrasanta (Lucca), 8 maggio 2024 – “A livello emotivo è stata un’esperienza durissima: quella bimba non reagiva, abbiamo temuto non ci fosse più nulla da fare, invece è andata bene ed è ciò che conta di più". Hanno un brivido lungo la schiena i tre dipendenti della Croce Verde di Pietrasanta mentre raccontano le fasi concitate del salvataggio della bimba di 3, residente all’Africa, che lunedì hato di rimanere soffocata dopo aver ingerito unadi. La bimba, trasportata con l’elisoccorso Pegaso al Meyer di Firenze per accertamenti, da ieri non è più in rianimazione e questo significa che presto potrà tornare a casa. Con lei ci sono i genitori e il fratello maggiore, ma i tre "angeli" che l’hanno salvata sono sempre in contatto con loro. E riavvolgono il nastro, increduli e strafelici. ...