Orizzonte biosoluzioni La ricerca sposa il rispetto ambientale e tutela l’agricoltura

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’evento internazionale dedicato allein programma a Macfrut si fa in quattro. Nella tre giorni organizzata da Cesena Fiera al Rimini Expo Centre sono infatti in programma una parte espositiva, il congresso internazionale, il riconoscimento riservato ai prodotti più innovativi (Biosolutions Innovation Award) e tavoli tecnici tematici sulle principali necessità per difesa, nutrizione e mercato di alcune filiere ortofrutticole. Tutto questo è concentrato in un unico evento ormai divenuto un punto di riferimento a livello europeo sui prodotti naturali per la difesa, la nutrizione e la biostimolazione delle piante. A coordinare l’area è Agri2000, guidata da Camillo Gardini, che ha visto crescere in maniera esponenziale presenze e interesse su questo salone che pone il suo focus su un tema sempre più centrale nella moderna agricoltura. "La progressiva ...