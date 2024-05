L’evoluzione dell’avicoltura Il futuro tra tecnologia e genetica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un forum dedicato al settore del pollame con particolare riferimento all’area dell’Africa e del bacino del Mediterraneo. A Macfrut torna l’appuntamento internazionale dedicato all’avicoltura promosso da Fieravicola in collaborazione con Assoavi e Unaitalia. Tre giorni di incontri e convegni con l’obiettivo di analizzare il settore alle prese con scenari in continua evoluzione. "Il Poultry Forum è un appuntamento internazionale che si organizza negli anni in cui non si tiene Fieravicola, fiera biennale, e consente di mantenere un contatto continuativo con il settore e con le istituzioni - dichiara il presidente di Fieravicola Renzo Piraccini - Quest’anno per di più avremo anche un focus internazionale specifico con la presenza di numerosi compratori dei paesi africani, interessati alle tecnologie, allae ai prodotti veterinari italiani". Nelle tre ...