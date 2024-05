Giuseppe Marco Litta Bper | Borghi - colline e spiagge | una ricchezza da sviluppare Pieno sostegno alle aziende

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le potenzialità del distretto turistico delle Marche sono considerevoli. Il mix che comprende il notevole patrimonio culturale, oltre alla bellezza dei paesaggi e all’unicità dell’offerta enogastronomica, costituisce un fattore competitivo estremamente importante ed è in grado di trasformarsi in un efficace sistema di offerta integrata, che può attirare l’attenzione dei vacanzieri italiani e stranieri. Il settore turistico marchigiano sta vivendo un importante fase di crescita. Per supportare adeguatamente lo sviluppo del comparto lehanno bisogno di poter contare anche sull’aspetto finanziario. Le banche, in tal senso, conoscendo le potenzialità del settore turistico, stanno svolgendo un ruolo importante. L’efficacia del ruolo svolto dai distretti turistici è sottolineata da, ...