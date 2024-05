Paolo Calcinaro | Stop alla frammentazione - Comuni uniti per il turismo E diventeremo una potenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non c’è un’esperienza che non si possa vivere nelle Marche, i turisti hanno possibilità infinite respirando mare, scoprendo monti, visitando musei e ammirando borghi e paesaggi. È scontato e ormai banale dire che è una regione al plurale, oggi più che mai questo è vero, per un territorio che vuole crescere dal punto di vista turistico, affermandosi a livello nazionale e anche internazionale. Un’identità vera e propria, in tanta pluralità, manca ancora, non siamo la Toscana e tantomeno la Puglia, ma dei grandi passi in avanti in questi anni sono stati fatti eccome. Ne è convinto il vicepresidente dell’Anci delle Marche,, sindaco di Fermo: inelle Marche hanno capito cheè oro e futuro. Ma sono davvero pronti gli amministratori digrandi e piccoli alle sfide del ...