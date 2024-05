Il caso biblioteca La rabbia dei lavoratori Duello con il sindaco | Verso le vie legali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La vicenda dei settealtamente qualificati che lavorano nelle biblioteche di San Miniato (e in archivio di deposito) che rischiano il posto – per la fine dell’appalto alla cooperativa – potrebbe finire in mano ad un legale. "Stiamo facendo una serie di valutazioni, e le viesono alle porte, andremo fino in fondo", ammette Chiara Salvadori, rappresentante per la sicurezza per lo specifico appalto e lavoratatrice della coooperativa a cui non è stato rinnovato l’appalto. Salvadori, e la collega Maria Rosa Simonetti, archivista, non ci stanno alle parole con cui ilGiglioli ha giustificato e spiegato come e perchè siamo arrivati fin qui. "Le cose vanno dette come stanno – dicono –. E va detto che lanon è chiusa al pubblico per la digitalizzazione, ma per ragioni di sicurezza. La ...