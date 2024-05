Nonna-sprint sfida falso carabiniere E il truffatore stavolta si arrende

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) di Francesco Tozzi Anziani ancora nel mirino dei malintenzionati, maè la vittima a sventare la truffa. La protagonista è una signora ultraottantenne residente a , che in una giornata come tante altre ha ricevuto una chiamata da chi si fingeva un. Il copione è sempre lo stesso. Dall’altra parte della cornetta il malvivente di turno dice di essere un uomo dell’Arma e tenta il raggiro, raccontando che un parente della vittima avrebbe avuto un incidente e per pagare le pratiche dell’avvocato sarebbe necessario sborsare una certa somma di denaro. Ma la donna in questione non si è fidata della telefonata sospetta, perché proprio di recente aveva visto un servizio al telegiornale che spiegava come difendersi da questi tentativi di truffa. Così ha deciso dire il...