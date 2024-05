Quando l’edilizia si fa sostenibile Una settimana di confronto a Lucense

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Costruire meglio significa anche stare in un ambiente migliore e vivere meglio. Su queste basi tutti i professionisti e gli artigiani del settore delle costruzioni affronteranno la settima edizione delladi Ediliziapromossa da Cna Costruzioni e da Cna Istallazioni Impianti nazionale, Toscana e Lucca. In un contesto di grande difficoltà da parte degli operatori del settore per le decisioni sui diversi bonus da parte del Governo e per le direttive europee, si affrontano i cambiamenti del settore in un’ottica di competenza, specializzazione e, soprattutto, nel pieno rispetto dell’ambiente che ci circonda. Convegni, seminari, incontri, riempiranno unaintera da venerdì al 17 maggio ae al Polo Tecnologico di Lucca, sede della piattaforma regionale Abitare Mediterraneo, dove si ...

