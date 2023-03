Giunta delle elezioni, la maggioranza prova a cambiare le regole del voto del 25 settembre: vuole strappare l’uninominale in Calabria alla grillina Orrico (Di lunedì 27 marzo 2023) All’inizio di ogni legislatura, la Giunta delle elezioni della Camera prova a darsi delle regole prima di riconteggiare le schede contestate e per le quali presentano ricorso i mancati deputati. Il centrodestra, in Giunta – che rispecchia le proporzioni del numero di parlamentari di ogni gruppo -, sembra intenzionato a forzare la mano per approvare un vademecum che possa avvantaggiare i suoi esponenti non eletti. In realtà, un tentativo di mediazione con i membri dell’opposizione c’è stato. Federico Fornaro del Partito democratico, che è presidente della Giunta, è stato interessato dalla maggioranza per imbastire un coinvolgimento generale sugli emendamenti: il 28 marzo, a mezzogiorno, scade il ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) All’inizio di ogni legislatura, ladella Cameraa darsiprima di riconteggiare le schede contestate e per le quali presentano ricorso i mancati deputati. Il centrodestra, in– che rispecchia le proporzioni del numero di parlamentari di ogni gruppo -, sembra intenzionato a forzare la mano per apre un vademecum che possa avvantaggiare i suoi esponenti non eletti. In realtà, un tentativo di mediazione con i membri dell’opposizione c’è stato. Federico Fornaro del Partito democratico, che è presidente della, è stato interessato dper imbastire un coinvolgimento generale sugli emendamenti: il 28 marzo, a mezzogiorno, scade il ...

