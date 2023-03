Daniele Scardina dimesso da terapia intensiva, King Toretto non è più in pericolo di vita - Sport - Altri Sport (Di lunedì 27 marzo 2023) Il pugile aveva accusato un malore dopo un allenamento lo scorso 28 febbraio: la corsa in ospedale e l'intervento alla testa. La famiglia: 'Inizia una nuova ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Il pugile aveva accusato un malore dopo un allenamento lo scorso 28 febbraio: la corsa in ospedale e l'intervento alla testa. La famiglia: 'Inizia una nuova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Pugilato: Daniele #Scardina dimesso dalla terapia intensiva: non è più in pericolo di vita'+++ - Eurosport_IT : Daniele Scardina non è più in pericolo di vita ?? Il fratello sui social: 'La strada è in salita, ma noi abbiamo f… - TuttocalcioS : RT @sportface2016: +++Pugilato: Daniele #Scardina dimesso dalla terapia intensiva: non è più in pericolo di vita'+++ - Fraboyss : RT @sportface2016: +++Pugilato: Daniele #Scardina dimesso dalla terapia intensiva: non è più in pericolo di vita'+++ - lawebstar_it : #DanieleScardina non è più in pericolo di vita. L'annuncio del fratello Giovanni -