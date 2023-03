Poule Scudetto, Inter carica giocatrici di Guarino: «Forza ragazze» (Di domenica 26 marzo 2023) L’Inter ha pubblicato un messaggio rivolto alla squadra di Rita Guarino dopo la sconfitta di ieri contro la Juventus Women, match valido per la seconda giornata della Poule Scudetto. TWEET – A seguire il messaggio su Twitter da parte dell’Inter per la squadra femminile nerazzurra allenata da Rita Guarino, sconfitta ieri dalla Juventus Women, match valido per la seconda giornata della Poule Scudetto. “Forza ragazze Testa alla prossima #ForzaInter #InterWomen #InterJuventus“. Forza ragazze Testa alla prossima #ForzaInter #InterWomen #InterJuventus ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) L’ha pubblicato un messaggio rivolto alla squadra di Ritadopo la sconfitta di ieri contro la Juventus Women, match valido per la seconda giornata della. TWEET – A seguire il messaggio su Twitter da parte dell’per la squadra femminile nerazzurra allenata da Rita, sconfitta ieri dalla Juventus Women, match valido per la seconda giornata della. “Testa alla prossima #Women #Juventus“.Testa alla prossima #Women #Juventus ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? La #Juventus Women affonda 3-1 l’#Inter nella 2ª giornata della Poule Scudetto. ?? In gol Sembrant, Gunnasdottir… - FIGCfemminile : ???? Alla ???????????????? il ?????????? ???? ??’???????????? della Poule Scudetto! ?? #InterJuve 1??-3?? #UnitiDagliStessiColori… - ASRomaFemminile : ?? Ecco la nostra formazione per la prima sfida della Poule Scudetto! ?? FORZA ROMA ???? #FiorentinaRoma… - sorre1976 : RT @tuttosport: ?? La #Juventus Women affonda 3-1 l’#Inter nella 2ª giornata della Poule Scudetto. ?? In gol Sembrant, Gunnasdottir e Bonan… - infoitsport : Poule Scudetto, Inter carica giocatrici di Guarino: «Forza ragazze» -