LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: vince Holgado! Munzo e Moreira sul podio, 7° Nepa (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Ottimo esordio per il rookie Rueda, quarto, che precede Masià. Sesto Sasaki che si mangia un po’ le mani, mentre Nepa inizia con un settimo posto incoraggiante. 12.43 Daniel Holgado, quindi, inizia nel migliore dei modi la sua annata e vince con pieno merito. Munoz e Moreira completano il podio e confermano quanto di buono si dicesse sul loro conto. 12.41 Gli altri italiani: chiude 15° Rossi, 17° Bertelle, 19° Fenati. Out Farioli 12.40 ORDINE D’ARRIVO GP Portogallo 1 96 D. HOLGADO 34:27.061 2 44 D. MUÑOZ +0.160 3 10 D. Moreira +0.175 4 99 J. RUEDA +0.206 5 5 J. MASIA +0.233 6 71 A. SASAKI +1.090 7 82 S. ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 Ottimo esordio per il rookie Rueda, quarto, che precede Masià. Sesto Sasaki che si mangia un po’ le mani, mentreinizia con un settimo posto incoraggiante. 12.43 Daniel Holgado, quindi, inizia nel migliore dei modi la sua annata econ pieno merito. Munoz ecompletano ile confermano quanto di buono si dicesse sul loro conto. 12.41 Gli altri italiani: chiude 15° Rossi, 17° Bertelle, 19° Fenati. Out Farioli 12.40 ORDINE D’ARRIVO GP1 96 D. HOLGADO 34:27.061 2 44 D. MUÑOZ +0.160 3 10 D.+0.175 4 99 J. RUEDA +0.206 5 5 J. MASIA +0.233 6 71 A. SASAKI +1.090 7 82 S. ...

