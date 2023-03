Becky Lynch spaventa i fan | “Manca poco tempo al mio ritiro”

(Di domenica 26 marzo 2023)rimane uno dei nomi più importanti della WWE, combattendo ai massimi livelli per molti anni. Ha vinto diversi titoli femminili ed è riuscita a diventare una delle attrazioni principali di entrambi i main roster per molto. The Man è una veterana con oltre due decenni di esperienza, ciononostante sarebbe comunque difficile digerire un suo addio, essendo una delle Superstar più amate dal pubblico, e parlando al Tommy Tiernan Show per promuovere WrestleMania 39,ha deciso dire i fan, annunciando che il momento di dire addio al wrestling è vicino: “Beh, ho iniziato a fare wrestling 21 anni fa e quindi mi restano ancora pochi anni… E poi arriverà il momento di appendere gli stivali al chiodo, sì”.darà comunque il massimo da qui a fine ...

Becky Lynch vuole difendere i titoli tag team a WrestleMania The Shield Of Wrestling

Come sappiamo, a WrestleMania 39 le attuali campionesse di coppia Becky Lynch e Lita faranno squadra insieme a Trish Stratus contro le Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai e Iyo Ski) in un 3vs3. Per il ...