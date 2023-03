Sangiuliano | La tutela del patrimonio è priorità del governo

Leggi su agi

(Di sabato 25 marzo 2023) AGI - "La bellezza, la salvaguardia e la valorizzazione delitaliano sono fra ledel". Lo dichiara il Ministro della cultura, Gennaro. "Le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di oggi, in occasione della 31 edizione delle 'Giornate FAI di Primavera', ne sono solo l'ultima conferma. L'Esecutivo è impegnato con grandi e piccoli progetti in ogni regione d'Italia per potenziare l'offerta culturale: dall'Albergo dei Poveri a Napoli a Villa Verdi in Emilia, alle Ville Medicee in Toscana, Palazzo Citterio a Milano e Villa Buonaccorsi nelle Marche. Ma ce ne sono tanti altri. Il FAI - prosegue - svolge da decenni un'opera meritoria in questa direzione e il Ministero della cultura è al suo fianco. Ilvato, sviluppato e reso ...