(Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match che vedrà opposto Lorenzoal ceco Jiri, incontro di secondo turno del Masters 1000 di. Secondo confronto diretto tra i due, con il tennista di Mlada Boleslav impostosi in tre set sul cemento indoor di Rotterdam nel 2022., ventunenne di Carrara, deve riemergere da unache sembra senza fine. Escludendo la United Cup, il giovane toscano nelha vinto solo un match, quello contro l’argentino Cachin sul rosso di Buenos Aires., reduce da quattro sconfitte consecutive, ha bisogno di invertire la rotta, ma quest’oggi il suo avversario è ...

LIVE Musetti-Lehecka, ATP Miami 2023 in DIRETTA: l'azzurro vuole uscire dalla crisi, ma l'avversario è duro OA Sport

