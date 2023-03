Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Caro Beppe #Marotta @Inter, capiamo che avendo vinto scudetti così per anni non sia facile per lei parlare, ma se s… - FBiasin : Un’altra brutta sconfitta dell’#Inter - nerazzurri troppo troppo timidi - decisa da un grave errore di arbitro e… - tancredipalmeri : Lo scandalo Var che può costare 50 milioni all’Inter. La società si ricorda cosa ha fatto il Milan? - sportli26181512 : Inter, cosa c'è di vero sulla tentazione Aubameyang: Il presente dell’Inter, per il reparto offensivo, si basa sul… - JgSzymon : @comorello @ericdraven667 Incredibile che c’è ancora gente come te che difende L indifendibile! Se rimangano sarà u… -

... preferendola a quella successiva, più ricca, dell', ma avevo dato la parola e la mantenni- ha ... Vedremoaccadrà. Giroud era arrivato per fare il vice di Ibrahimovic e invece si è imposto con ......l'che vorrebbe averlo al meglio in questo intenso finale di stagione. Romelu, oltre un'esultanza parzialmente polemica, ha dichiarato al termine della gara: "Ora sono pronto a dimostrare...Serata da incorniciare per l'attaccante dell', che ha interrotto il digiuno di gol in Nazionale, con tanto di delusione al Mondiale, e ha risposto alle tante critiche ricevute per via della ...

Inter, cosa c'è di vero sulla tentazione Aubameyang Calciomercato.com

Il presente dell’Inter, per il reparto offensivo, si basa sul sempre più centrale Lautaro Martinez, destinato ad ereditare la fascia di capitano da Samir Handanovic e diventare, una volta per tutte, ...Iñigo Martinez, difensore dell'Athletic Bilbao che andrà in scadenza a fine stagione, è uno dei nomi che l'Inter valuta per sostituire Skriniar, destinato al Psg. Secondo la Gazzetta dello Sport è un ...