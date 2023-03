Europei Karate | fioccano le medaglie per l’Italia | oro per Martina e per Crescenzo

Leggi su sportface

(Di sabato 25 marzo 2023) Glididi Guadalajara, in Spagna, fanno felice la bandiera della Nazionale Italiana, con leazzurre che. Il bilancio dellevinte rispetto alle finali disputate è splendido per tutto il mondo delazzurro. 10 finali giocate, 9vinte. Con due ori che impreziosiscono ancora di più la prima giornata dell’Europeo. Michelee Angelosi sono laureati campioni continentali di kumite (combattimento) degli 84 e 60 kg. La finale del primo è stata tiratissima contro il vicecampione continentale in carica, il croato Garibovic.ha gestito un vantaggio che si era guadagnato nel corso del match e ha strappato meritatamente la vittoria sul risultato di ...