Cabrio e spider - Fascino en plein air | le scoperte vendute in Italia - FOTO GALLERY

(Di sabato 25 marzo 2023) Lo scorso anno le vetture con carrozzeria scoperta hanno rappresentato solo lo 0,6% del mercato di auto in, con 7.904 unità immatricolate tra(dati Unrae). Dunque, parliamo di numeri di nicchia per un segmento che, al contrario, ha sempre fatto girare la testa a tanti automobilisti. Di certo, le auto en plen air non conoscono crisi nelle fasce extralusso del mercato, quelle dei brand e dei modelli superpremium, con proposte costanti e spesso sold out subito dopo l'avvio degli ordini. Ma i segmenti (relativamente) più economici - con ridotti margini per le Case - hanno abbandonato ormai da tempo le auto, con qualche eccezione. Potete verificarlo scorrendo le immagini della nostra rassegna, dove abbiamo raccolto tutte le open top in vendita in, tra ...