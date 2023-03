Bono Vox a Napoli con il libro Surrender 40 Canzoni Una Storia al Teatro San Carlo | date e biglietti

(Di sabato 25 marzo 2023)Vox sbarca acon il suo tour di presentazioni per il suoautobiografico, 40Una. Il frontman degli U2 incanterà il prestigiosoSandella città partenopea con duecon uno spettacolo unico e intimo.Vox a: lealSanLediVox asono programmate per il 12 e il 13 maggio 2023. Il cantautore irlandese salirà sul palco per presentare il suo, 40Una– titolo originale, The ...

Due serate a Napoli, al teatro San Carlo, perche il 12 e 13 maggio terrà un reading e canzoni acustiche per presentare la sua autobiografia Surrender. 40 canzoni, una storia . Il libro ha lo stesso titolo del progetto discografico uscito da ...le uniche date italiane approfondimento U2,parla di Songs of Innocence dopo 8 anni "Sono nato con un cuore eccentrico": sono queste le prime parole che aprono l'autobiografia di. ...... l'organizzazione no - profit fondata, tra gli altri, dal frontman degli U2, che in questi anni ha contribuito con oltre 350 milioni di dollari al Global Fund per la lotta ad Aids, ...

“Sono nato con un cuore eccentrico”: sono queste le prime parole che aprono l’autobiografia di Bono Vox. Il cantante è nato con il nome di Paul David Hewson, il 10 maggio 1960 al Rotunda Hospital di ...Due serate evento a Napoli. Si preannuncia già il tutto esaurito. Il 12 e il 13 maggio prossimo al Teatro San Carlo si esibirà il leader degli U2, Bono Vox, unica data italiana del Surrender book tour ...