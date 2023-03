Scala una montagna di 4 mila metri in abito da sera: l’impresa dell’eccentrico sarto giapponese conquista il web (Di venerdì 24 marzo 2023) Si chiama Nobutaka Sada, il sarto giapponese di 49 anni che ha deciso di intraprendere l’assurda sfida di Scalare una montagna in abito da sera. L’uomo ha infatti raggiunto la cima del Monte Kinabalu, a 4.095 metri di altezza, indossando giacca e cravatta, senza ovviamente dimenticare di indossare un elegantissimo paio di scarpe. Con una classe e un’ironia tipica di un giapponese, il sarto di Tokyo ha portato a compimento l’impresa lo scorso 23 marzio, pubblicando gli scatti dalla cima del monte sui suoi profili social, divenendo una vera e propria celebrità in Giappone e poi in tutto il mondo. Il motivo che ha portato l’uomo a Scalare il Kinabalu è stato, secondo le sue parole, quello di mostrare al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Si chiama Nobutaka Sada, ildi 49 anni che ha deciso di intraprendere l’assurda sfida dire unainda. L’uomo ha infatti raggiunto la cima del Monte Kinabalu, a 4.095di altezza, indossando giacca e cravatta, senza ovviamente dimenticare di indossare un elegantissimo paio di scarpe. Con una classe e un’ironia tipica di un, ildi Tokyo ha portato a compimentolo scorso 23 marzio, pubblicando gli scatti dalla cima del monte sui suoi profili social, divenendo una vera e propria celebrità in Giappone e poi in tutto il mondo. Il motivo che ha portato l’uomo are il Kinabalu è stato, secondo le sue parole, quello di mostrare al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : L'Occidente deve prepararsi a fornire assistenza militare a lungo termine e su scala industriale all'Ucraina, ha di… - JamesLucasIT : Una scala a chiocciola progettata da Leonardo da Vinci nel 1516 - FQMagazineit : Scala una montagna di 4 mila metri in abito da sera: l’impresa dell’eccentrico sarto giapponese conquista il web - Fronte_diclasse : RT @Fronte_diclasse: In una scala da zero a zero, qual è stato il contributo della Mannocchi alla vostra comprensione del conflitto in Ucra… - Ggiacomello61 : RT @ProgettoLepanto: ??'La situazione dentro e intorno all'#Ucraina non è che una manifestazione di una collisione su larga scala che coinvo… -