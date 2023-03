Ponte sullo Stretto, i rischi ci sono già tutti ma vorrei riflettere sul lato economico (Di venerdì 24 marzo 2023) di Alessio Andreoli E’ sicuramente importante per qualsiasi governo, in qualsiasi Stato del mondo, rendere i propri cittadini orgogliosi della nazione e del governo stessi. La costruzione di un’opera, di un manufatto unico al mondo è certamente uno dei mezzi per rendere orgoglioso un popolo, ovviamente quando questa iniziativa non ha lo scopo di soddisfare l’ambizione di un solo uomo o di un solo schieramento al di là del comune buon senso. Sto ovviamente scrivendo del Ponte sullo Stretto di Messina tanto decantato dal ministro delle Infrastrutture Salvini e guarda caso dal buon Bruno Vespa nei suoi Cinque minuti con tanto di modellino in bella vista. Da inesperto non mi addentro su nessun aspetto tecnico anche se, a mio parere, una sola campata di oltre tre km in una zona altamente sismica, sferzata da forti venti, richiede soluzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) di Alessio Andreoli E’ sicuramente importante per qualsiasi governo, in qualsiasi Stato del mondo, rendere i propri cittadini orgogliosi della nazione e del governo stessi. La costruzione di un’opera, di un manufatto unico al mondo è certamente uno dei mezzi per rendere orgoglioso un popolo, ovviamente quando questa iniziativa non ha lo scopo di soddisfare l’ambizione di un solo uomo o di un solo schieramento al di là del comune buon senso. Sto ovviamente scrivendo deldi Messina tanto decantato dal ministro delle Infrastrutture Salvini e guarda caso dal buon Bruno Vespa nei suoi Cinque minuti con tanto di modellino in bella vista. Da inesperto non mi addentro su nessun aspetto tecnico anche se, a mio parere, una sola campata di oltre tre km in una zona altamente sismica, sferzata da forti venti, richiede soluzioni ...

