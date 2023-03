Innovazione | Dac | progetto contro falsificazione dati e per accountability processo formativo lavoratori

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Da oggi unitaliano, ma di portata europea, consente di puntare alla piena veridicità e alla certa paternità deie riesce a ostacolare la loro alterazione. E’ il‘Dac’ (digitalcouncelors) presentato all’Indire-Istituto nazionale di documentazione,e ricerca educativa, in ambito Erasmus Ka2/Strategic partnership for higher education. Elaborato da un gruppo di aziende tra cui Deleganoi, OpenCom, Commercio Network, Sangiusto e dalla start-up innovativa Resistere, vede applicata per ogni passaggio la tecnologia Blockchain che consente di notarizzare l’impronta digitale (hush) di un documento, rendendola certa e immutabile. Delsono partner associati: Lateralcode, software house specializzata in sicurezza ...