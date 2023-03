Il diario di Bridget Jones | come finisce il film?

(Di venerdì 24 marzo 2023) Chi, almeno una volta, non ha guardato Ildidesiderando di vivere il suo finale? Ilcon la goffa ma simpatica(Renée Zellweger) si trova faccia a faccia con l’affascinante Mark (Colin Firth), tornato a Londra dagli Stati Uniti proprio per dichiararle il suo amore.sempre, però, accade un imprevisto. L’uomo, infatti, legge alcune pagine deldella ragazza lasciato sul tavolo ed esce dall’appartamento. Per timore di perderlo nuovamente a causa delle parole scritte su di lui in passato, lo rincorre senza preoccuparsi di essere in biancheria intima. Dopo pochi passi, però, lo vede uscire da un negozio. Non è fuggito. E’ solo andato a comprarle un nuovo. Per iniziare un capitolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... smellycatwa : Stasera mi guardo il diario di Bridget Jones perché rappresenta la mia vita al massimo, però senza quei fighi di Hugh Grant e Colin Firth ?? - il_disillusore : @Atravota Il diario di Bridget Jones. - ffforeverrainn : RT @la_bongia: L'altro giorno ho (ri)visto 'Il diario di Bridget Jones' e ora sto (ri)guardando 'Notting Hill' e volevo un attimo ricordare… - elena_ele6 : RT @la_bongia: L'altro giorno ho (ri)visto 'Il diario di Bridget Jones' e ora sto (ri)guardando 'Notting Hill' e volevo un attimo ricordare… - lu2612 : RT @la_bongia: L'altro giorno ho (ri)visto 'Il diario di Bridget Jones' e ora sto (ri)guardando 'Notting Hill' e volevo un attimo ricordare… -

Non vi è traccia di corpi fintamente appesantiti (vedi il sovrappeso immaginario di Renée Zellweger in IldiJones ), invecchiati o imbruttiti. Naomi Krauss e Goran Bogdan sono ...Infine nei panni di Forge Fletcher troviamo il noto attore britannico Hugh Grant , che ricordiamo soprattutto per i film ' Notting Hill ', ' IldiJone s', ' About a Boy' e ' Love ...Dai produttori di Love Actually e IldiJones, scritto da Jemima Khan (autrice e produttrice di programmi televisivi come We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks , qui al suo ...

Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 28 febbraio 2023 MYmovies.it

WHAT’S LOVE di Shekhar Kapur (Gran Bretagna, 2023, durata 109’ guarda il trailer) con Lily James, Emma Thompson, Shazad Latif, Taj Atwal, Shabana Azmi, Oliver ChrisGiudizio: *** su 5Nelle sale ...El actor británico se volvió viral y dividió a los usuarios de redes sociales, luego del momento que protagonizó con la entrevistadora en la alfombra champagne de los recientes premios, la modelo Ashl ...