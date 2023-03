GF Vip 7, Nikita Pelizon scrive una commovente lettera ad Antonella Fiordelisi (Di venerdì 24 marzo 2023) L’uscita di Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip nella puntata del 20 marzo 2023 ha lasciato senza parole i coinquilini della Casa. Tra tutti, Nikita Pelizon, con cui la schermitrice aveva legato molto ultimamente, che ha dovuto affrontare la difficile separazione. In una scena toccante, la vippona si è isolata in camera da letto per scrivere una lettera all’amica di avventura nel reality show. GF Vip 7, le parole di conforto di Nikita Pelizon per Antonella Fiordelisi L’amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi è nata col tempo, ma è cresciuta sempre più forte e sincera. Nel corso della permanenza nella Casa del GF Vip 7, le due ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 marzo 2023) L’uscita didal Grande Fratello Vip nella puntata del 20 marzo 2023 ha lasciato senza parole i coinquilini della Casa. Tra tutti,, con cui la schermitrice aveva legato molto ultimamente, che ha dovuto affrontare la difficile separazione. In una scena toccante, la vippona si è isolata in camera da letto perre unaall’amica di avventura nel reality show. GF Vip 7, le parole di conforto diperL’amicizia traè nata col tempo, ma è cresciuta sempre più forte e sincera. Nel corso della permanenza nella Casa del GF Vip 7, le due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon stanca di Oriana Marzoli: 'Ora che non c'è Antonella Fiordelisi se la prende co… - supermalaxx : - Manu61318556 : No raga questi fan della fata sono incommentabili .. mi dispiace per loro che possono parlare di nikita solo in que… - Mariafarf4 : Ma pensa un po’ Nikita. Antonella mai si è permessa di fare un confronto estetico tra le altre vip, ma nemmeno le a… - infoitcultura : Gf Vip, Tavassi 'fa le scarpe' a Nikita: 'In finale solo gli Spartani...' -