(Di venerdì 24 marzo 2023)un retroscena su: Fantantonio disse ‘Aio’ all’arrivo del nuovo allenatore che loAntonioritorna nel passato e fa un’importantezione sul suo rapporto con Luciano. Fantantonio torna indietro all’arrivo del trainer toscano alla, con un retroscena raccontato alla BoboTv: “Arriva. Lucianone, che ancora sento, mi racconta sempre di quel giorno. Noi eravamo abituati con la musica ad alto volume, c’era un casino alle 8 del mattina in palestra. Prima dell’allenamento. Totti e Montella mi rompevano la minchia, dicevano che non avevo i coglioni. tra l’altro la mia musica è tripla perché son ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Cassano rivela su Spalletti: 'Gli dissi 'A Roma comando io'. E lui mi punì' #Cassano #Roma #Spalletti… - Pall_Gonfiato : #buffon parla di #cassano - infoitsport : Buffon rivela: 'Ho provato a convincere Cassano a venire alla Juve, secondo me avrebbe fatto bene' - infoitsport : Buffon rivela: 'Ho provato a convincere Cassano a venire alla Juve, secondo me avrebbe fatto bene' - TUTTOJUVE_COM : Buffon rivela: 'Ho provato a convinere Cassano a venire alla Juve, secondo me avrebbe fatto bene' -

Manager nel 2020 e nel 2021 eche in materia di parità di genere il tema più caldo ... Giorgia Meloni e la prima presidente donna alla Corte di cassazione, Margherita. Il fatto che ...spiega i no alla Juventus. Non è un mistero che il talento di Bari Vecchia abbia rifiutato la Juve ma meno noto è che le abbia detto no quattro volte. Alla Repubblicadice: "Non mi ha ...Ha rifiutato 4 volte la Juve, è riuscito a litigare anche con Spalletti che pure stimava molto e che spera tuttora possa fare pace con Totti. Antoniosi confessa a La Repubblica È amico di Spalletti e Totti : può farli riappacificare

Cassano rivela su Spalletti: “Gli dissi ‘A Roma comando io’. E lui mi punì” napolipiu.com

I dati Inps. La paura fa novanta e l’anno scorso gli elementi che facevano pensare ad un periodo di difficoltà erano tanti, dalla guerra in Ucraina al caro bollette. Ma il quadro, alla fine, non si è ...Mancano poco meno di quindici giorni al prossimo 3 aprile quando, stando alle parole della veggente Gisella Cardia, la Madonna dovrebbe apparire, come ogni 3 del mese, a Trevignano Romano, un piccolo ...