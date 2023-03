Bayern, ora è ufficiale: via Nagelsmann, il nuovo allenatore è Tuchel (Di venerdì 24 marzo 2023) Era preannunciato da più di un giorno, ora è ufficiale. Il Bayern Monaco si separa da Julian Nagelsmann e si affida a Thomas Tuchel - fino al 2025 - a poco più di una settimana dal big match di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 marzo 2023) Era preannunciato da più di un giorno, ora è. IlMonaco si separa da Juliane si affida a Thomas- fino al 2025 - a poco più di una settimana dal big match di ...

