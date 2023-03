Traffico Roma del 23-03-2023 ore 08 | 00

(Di giovedì 23 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione in apertura con il raccordo anulare e disagi disono presenti in carreggiata interna tra le uscite Prenestina e Ardeatina con ilin coda ancora sul raccordorallentato in esterna tra Prenestina e Nomentanamomento su tutte le console in entrata verso il centro con le code sulla Flaminia tra il raccordo anulare e il bivio di Tor di Quinto code anche sulla Salaria da Villa Spada alla tangenziale sul tratto Urbano della A24in coda tra il raccordo e la tangenziale in via di Torrevecchia la polizia locale Ci segnala un incidente avvenuto all’altezza di via Castelbiancointenso sulla Pontina tra il raccordo anulare e Viale dell’Oceano Atlantico E comunque per i ...

Voragine in via delle Fornaci: strada di nuovo chiusa al traffico Repubblica Roma

Poi la zona, sotto il profilo del traffico, è rimasta bloccata per quasi due ore, per gli accertamenti dei carabinieri sul tram. Altri tram si sono dovuti fermare in coda. «Ero sul tram - ha detto una ...FANO - Conclusa un’indagine sui flussi di traffico in via della Colonna,o tra lo stadio e l’area del parco urbano. Entro una settimana saranno forniti ai residenti i risultati del controllo su ...