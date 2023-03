Per fortuna che c’è Khaby Lame a insegnarci la cucina italiana – Il video (Di giovedì 23 marzo 2023) In questo filmato pubblicato su Instagram possiamo ammirare l’influencer Khaby Lame mentre insegna a una sua amica come si prepara la pasta al sugo. Prima lei mostra le modalità di preparazione tipiche degli americani: pasta cotta in modo discutibile, cascata di “tomato” e di qualcos’altro di discutibile. Poi entra in scena l’influencer: con la musica di “Libiamo da’ lieti calici” dalla “Traviata” di Giuseppe Verdi prende in mano la situazione, fa bollire l’acqua, prepara il sugo e il parmigiano. Alla fine arriva il basilico e il suo sorriso marchio di fabbrica mentre mangia. su Open Leggi anche: Khaby Lame è cittadino italiano, il giuramento al Comune di Chivasso: l’emozione del tiktoker – video Khaby Lame è il creator più seguito su TikTok: superati i ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) In questo filmato pubblicato su Instagram possiamo ammirare l’influencermentre insegna a una sua amica come si prepara la pasta al sugo. Prima lei mostra le modalità di preparazione tipiche degli americani: pasta cotta in modo discutibile, cascata di “tomato” e di qualcos’altro di discutibile. Poi entra in scena l’influencer: con la musica di “Libiamo da’ lieti calici” dalla “Traviata” di Giuseppe Verdi prende in mano la situazione, fa bollire l’acqua, prepara il sugo e il parmigiano. Alla fine arriva il basilico e il suo sorriso marchio di fabbrica mentre mangia. su Open Leggi anche:è cittadino italiano, il giuramento al Comune di Chivasso: l’emozione del tiktoker –è il creator più seguito su TikTok: superati i ...

