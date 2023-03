Non si trovano pullman, salta la gita scolastica per 16 classi. Accade in provincia di Firenze (Di giovedì 23 marzo 2023) In un istituto comprensivo, in provincia di Firenze, ha comunicato che le gite scolastiche per 16 classi, tra medie inferiori e primarie, non possono essere effettuate a causa dell’impossibilità di trovare pullman per i trasporti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) In un istituto comprensivo, indi, ha comunicato che le gite scolastiche per 16, tra medie inferiori e primarie, non possono essere effettuate a causa dell’impossibilità di trovareper i trasporti. L'articolo .

