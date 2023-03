Il batterista Luca Bergia, fondatore dei Marlene Kuntz, trovato morto in casa (Di giovedì 23 marzo 2023) Luca Bergia, fondatore e batterista dei Marlene Kuntz, è stato ritrovato privo di vita stamane nella sua abitazione di Cuneo. Lo confermano i Marlene Kuntz a LaPresse. Aveva 54 anni. A fine 2020 si era ritirato dalla scena musicale. Da allora, era diventato insegnante di Scienze alle scuole medie. Lascia due figli, un fratello, Antonello, e una sorella, Elisabetta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 marzo 2023)dei, è stato riprivo di vita stamane nella sua abitazione di Cuneo. Lo confermano ia LaPresse. Aveva 54 anni. A fine 2020 si era ritirato dalla scena musicale. Da allora, era diventato insegnante di Scienze alle scuole medie. Lascia due figli, un fratello, Antonello, e una sorella, Elisabetta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

