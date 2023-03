Detenute madri | Pd in piazza | maggioranza accanita contro bambini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : La destra ha distrutto la speranza di far uscire i bambini dalle #carceri. La proposta di legge è stata ritirata pe… - lauraboldrini : La destra oscurantista prima si accanisce contro bambine e bambini delle coppie omogenitoriali. Ora, inserendo eme… - elenabonetti : Immorale il comportamento della maggioranza contro le detenute madri e i loro figli. Il @pdnetwork è stato costrett… - askanews_ita : #Detenute madri, il #Pd: maggioranza accanita contro i bambini - antonio7best : RT @la_kuzzo: La destra ha distrutto la speranza di far uscire i bambini dalle #carceri. La proposta di legge è stata ritirata perché trasf… -

Non vedrà probabilmente la luce la legge sulle, presentata per evitare che i bambini al di sotto dei sei anni finiscano in carcere con i genitori detenuti . La norma era già stata approvato alla Camera nella scorsa legislatura e il ......voluto incontrare la stampa in piazza Montecitorio davanti alla Camera per denunciare il comportamento della maggioranza parlamentare di centrodestra nell'esame della nuova legge sulleMaggioranza e opposizione ai ferri corti, i dem ritirano la proposta di legge in Commissione Giustizia della ...

Il Pd ritira la legge sulle detenute madri che la maggioranza voleva stravolgere la Repubblica

Alessandro Zan, a nome del Pd, spiega: “I parlamentari del Pd hanno ritirato le firme alla proposta di legge a favore delle detenute madri e quindi il provvedimento, essendo stato presentato da loro ...Roma, 23 mar. (askanews) – “Mi sembra ormai una certezza l’accanimento della maggioranza contro i bambini. Sono passati dalla legge e ordine alla disumanità e inciviltà. Stanno facendo fare dei passi ...