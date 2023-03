“Città dei Bambini” a Fiumicino, parlano la mamma e il papà di Tommaso Forti (Di giovedì 23 marzo 2023) Fiumicino – “Grazie per questo bellissimo parco intestato a nostro figlio“. Durante l’inaugurazione della “Città dei Bambini” (leggi qui), sul palco salgono anche i genitori di Tommaso Forti, il giovane infermiere di Fiumicino morto in un incidente stradale nel 2006 mentre andava a lavorare. La commozione è tanta, lo si legge nei loro occhi. E così il messaggio indirizzato ai piccoli di Fiumicino, lo legge la cognata: “Lui seguiva anziani e malati, spesso era presente nel reparto di pediatria del San Camillo. Speriamo che in questo parco tutti i Bambini di Fiumicino possano trovare uno spazio per godere della loro infanzia“. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023)– “Grazie per questo bellissimo parco intestato a nostro figlio“. Durante l’inaugurazione della “dei” (leggi qui), sul palco salgono anche i genitori di, il giovane infermiere dimorto in un incidente stradale nel 2006 mentre andava a lavorare. La commozione è tanta, lo si legge nei loro occhi. E così il messaggio indirizzato ai piccoli di, lo legge la cognata: “Lui seguiva anziani e malati, spesso era presente nel reparto di pediatria del San Camillo. Speriamo che in questo parco tutti idipossano trovare uno spazio per godere della loro infanzia“. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La città di Avdiivka, nel Donetsk, potrebbe diventare la nuova Bakhmut. Un inferno tra colpi di artiglieria e carri… - putino : Zelensky è arrivato oggi nell'est dell'Ucraina per premiare gli eroi che difendono la loro patria. Fonti affermano… - localteamtv : Genova, traffico in tilt in città per la protesta delle aziende edili del territorio: corteo di camion per chiedere… - lamescolanza : Un protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi 'critici':… - annamaria_ff : RT @JozeJechich_JJ: Particolari emersi recentemente, rivelano che il capo-dipartimento dell'SBU di Kharkiv sarebbe stato al servizio dei ru… -

Acquisto moto incidentate: come guadagnare dalla vendita del mezzo danneggiato Il servizio di ritiro e acquisto moto incidentate e scooter è attivo in tutte le principali città italiane. Una soluzione che consente ai proprietari dei mezzi che hanno subito un sinistro di ... Come vendere un'auto incidentata (e perché conviene) I servizi sono rapidi con ritiro dei mezzi incidentati a Varese, Milano, Brescia, Bergamo e in tante altre città su richiesta, come Firenze, Novara, Bologna, Roma, Verona, Genova e Torino. Quanto ... Come segnalare le case da incubo in affitto a Milano ...negli affitti brevi Limitare le irregolarità negli affitti brevi potrebbe essere uno dei modi per ... si è evidenziato come siano ormai più di 15mila le case presenti in città pubblicate sulle ... Il servizio di ritiro e acquisto moto incidentate e scooter è attivo in tutte le principaliitaliane. Una soluzione che consente ai proprietarimezzi che hanno subito un sinistro di ...I servizi sono rapidi con ritiromezzi incidentati a Varese, Milano, Brescia, Bergamo e in tante altresu richiesta, come Firenze, Novara, Bologna, Roma, Verona, Genova e Torino. Quanto ......negli affitti brevi Limitare le irregolarità negli affitti brevi potrebbe essere unomodi per ... si è evidenziato come siano ormai più di 15mila le case presenti inpubblicate sulle ... Dibattito “creativo” in Comune sulla proposta di togliere il limite di superficie per dehors e tavoli CittaDellaSpezia