Cessione del quinto con Garanzia NoiPA per Insegnanti: fino a 75.000€ in 120 mesi senza PAGARE spese d’istruttoria o commissioni Bancarie (Di giovedì 23 marzo 2023) La Cessione del quinto NoiPA è una forma di finanziamento particolarmente vantaggiosa per gli Insegnanti, grazie alla convenzione stipulata tra il Mef e i vari istituti di credito. Questo tipo di prestito è facilmente richiedibile online, direttamente dal proprio domicilio, e gli unici documenti richiesti sono busta paga e documenti d’identità. (clicca per info) Grazie L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) Ladelè una forma di finanziamento particolarmente vantaggiosa per gli, grazie alla convenzione stipulata tra il Mef e i vari istituti di credito. Questo tipo di prestito è facilmente richiedibile online, direttamente dal proprio domicilio, e gli unici documenti richiesti sono busta paga e documenti d’identità. (clicca per info) Grazie L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : l'Italia riparte con chi rischia la casa perché si è fidata del #superbonus statale, @fdragoni? - orizzontescuola : Cessione del quinto con Garanzia NoiPA per Insegnanti: fino a 75.000€ in 120 mesi senza PAGARE spese d’istruttoria… - LinaPenny1 : RT @erretti42: Ma poi si è più saputo niente del famoso buco di bilancio denunciato dal commercialista Giorgetti per poter attuare le sue p… - Lawyer68Mauro : @CarloUlivi @valy_s @GiorgiaMeloni E tu specifica che la truffa è stata consentita dal meccanismo della cessione de… - lucivi9 : RT @erretti42: Ma poi si è più saputo niente del famoso buco di bilancio denunciato dal commercialista Giorgetti per poter attuare le sue p… -