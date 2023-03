Calendario ATP 2024: definito il programma dell’anno prossimo. Torneo olimpico a fine luglio (Di giovedì 23 marzo 2023) La stagione 2023 è ancora nella prima fase, ma si pensa già a quel che sarà l’anno venturo per quanto riguarda il circuito ATP. La massima organizzazione del tennis maschile ha diramato il Calendario del 2024, un’annata particolare che avrà anche il Torneo olimpico di Parigi 2024, che si disputerà sulla terra rossa del Roland Garros dal 27 luglio. Un evento a precedere Wimbledon e quindi da programmare con una certa cautela, dal momento che si passerà dall’erba di Church Road al “red carpet” parigino in poco tempo. Un programma fitto di impegni per i tennisti in cui ci sono le conferme dei Masters1000 di Indian Wells, Miami, Madrid, Roma e di Shanghai che dureranno 12 giorni e quindi affini anche per per questo agli Slam. Un 2024 che ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) La stagione 2023 è ancora nella prima fase, ma si pensa già a quel che sarà l’anno venturo per quanto riguarda il circuito ATP. La massima organizzazione del tennis maschile ha diramato ildel, un’annata particolare che avrà anche ildi Parigi, che si disputerà sulla terra rossa del Roland Garros dal 27. Un evento a precedere Wimbledon e quindi dare con una certa cautela, dal momento che si passerà dall’erba di Church Road al “red carpet” parigino in poco tempo. Unfitto di impegni per i tennisti in cui ci sono le conferme dei Masters1000 di Indian Wells, Miami, Madrid, Roma e di Shanghai che dureranno 12 giorni e quindi affini anche per per questo agli Slam. Unche ...

