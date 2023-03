Oggi è un altro giorno, Alda D’Eusanio: “Non sarò mai più felice dopo la sua morte” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ci sono incontri che ti cambiano per sempre la vita, proprio quando meno te lo aspetti. È quanto accaduto ad Alda D’Eusanio, giornalista e conduttrice tv tra le più amate di sempre, donna dalla forte personalità che nella vita ha sempre lottato per ottenere quel che desiderava. Voleva essere indipendente, la giovane Alda, studiare e costruire un futuro lontano anni luce dalla piccola realtà contadina dalla quale proveniva. Quel che non avrebbe mai immaginato è che un uomo le avrebbe rapito il cuore con il tocco più delicato mai visto, lo stesso che ha sposato e dal quale si è dovuta separare a causa della sua morte prematura. “Oggi è un altro giorno”, Alda D’Eusanio in lacrime per il marito L’intervista che Alda ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ci sono incontri che ti cambiano per sempre la vita, proprio quando meno te lo aspetti. È quanto accaduto ad, giornalista e conduttrice tv tra le più amate di sempre, donna dalla forte personalità che nella vita ha sempre lottato per ottenere quel che desiderava. Voleva essere indipendente, la giovane, studiare e costruire un futuro lontano anni luce dalla piccola realtà contadina dalla quale proveniva. Quel che non avrebbe mai immaginato è che un uomo le avrebbe rapito il cuore con il tocco più delicato mai visto, lo stesso che ha sposato e dal quale si è dovuta separare a causa della suaprematura. “è un”,in lacrime per il marito L’intervista che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stebellentani : Che gli Stati Uniti combattano per procura l'abbiamo appurato da tempo. Oggi un altro elemento di chiarezza, che è… - borghi_claudio : La spiegazione del voto di ieri con cui abbiamo fermato il certificato europeo di filiazione e quindi la maternità… - bendellavedova : “Le droghe leggere non esistono, no alla legalizzazione”. Il sottosegretario Mantovano ribadisce oggi in modo apodi… - LaZucchin : @marattin Una volta si diceva 'più realista del re' oggi 'più caciottari della caciotta' D'altro canto si sposa bene con l'ariafritta - AlienPrinceV : @araihcjajaaa L'altro ieri era l'altro ieri, ieri era ieri, oggi è oggi e sarà domani -