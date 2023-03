Golar Tundra | il segreto custodito dalla nave del gas | perché Putin terma

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo mesi di “si?”, di “no”, di “forse” e dopo l'inevitabile dose di polemiche, l'Italia ha il suo primo rigassificatore. Al termine di 26 giorni di navigazione da Singapore, lae? entrata ieri mattina in porto a Piombi- no, dove restera? per i prossimi tre anni. Si tratta di un gigante di 292 metri di lunghezza, 43 di larghezza e 55 di altezza, dotato di quattro serbatoi per lo stoccaggio di 170mila metri cubi di gas naturale (metano) liquefatto nella parte centrale dello scafo e di un impianto capace di procedere alla sua rigassificazione posto a prua. In gergo tecnico si chiama Fsru (Unita? galleggiante di stoccaggio e rigassificazione) e con la “gemella” BW Singapore, che sara? collocata a Ravenna, andra? a costituire l'infra- struttura energetica che permettera? all'Italia di rendersi autonoma dalle forniture di ...