Stop al “Gf Vip 7”: “Non andrà più in onda”, cos’è successo (Di martedì 21 marzo 2023) News Tv. Stop improvviso al “GF Vip 7”. Una notizia che non farà certamente piacere ai fan del dating show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Come qualcuno di voi saprà, la finalissima del programma targato Mediaset è prevista per il prossimo 3 aprile. Proprio in vista di questa data la produzione avrebbe assunto un’importante decisione. L’indiscrezione sta rimbalzando da un sito all’altro in queste ore e sta facendo discutere anche sui social, dove i telespettatori stanno manifestando il loro dissenso. leggi anche: “GF Vip 7”, Alfonso Signorini annienta Oriana Marzoli: cos’è successo leggi anche: “Ecco perché è stata eliminata”. Antonella Fiordelisi fuori dal GF Vip Stop al “Gf Vip 7”? “Non andrà più in onda il giovedì” Cambio di programmazione per il “Grande ... Leggi su tvzap (Di martedì 21 marzo 2023) News Tv.improvviso al “GF Vip 7”. Una notizia che non farà certamente piacere ai fan del dating show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Come qualcuno di voi saprà, la finalissima del programma targato Mediaset è prevista per il prossimo 3 aprile. Proprio in vista di questa data la produzione avrebbe assunto un’importante decisione. L’indiscrezione sta rimbalzando da un sito all’altro in queste ore e sta facendo discutere anche sui social, dove i telespettatori stanno manifestando il loro dissenso. leggi anche: “GF Vip 7”, Alfonso Signorini annienta Oriana Marzoli:leggi anche: “Ecco perché è stata eliminata”. Antonella Fiordelisi fuori dal GF Vipal “Gf Vip 7”? “Nonpiù inil giovedì” Cambio di programmazione per il “Grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luluisa0 : RT @CommentatoreDi: Per la cronaca lì dentro di veri VIP non c’è: sono influencer o parenti di. PUNTO. STOP. #GFvip - CommentatoreDi : Per la cronaca lì dentro di veri VIP non c’è: sono influencer o parenti di. PUNTO. STOP. #GFvip - Herman_Dannan : @GrandeFratello @QuiMediaset_it Fate leggere a Piersilvio. Stop a tutti i modelli negativi che ha portato Signorini… - VallettaKarima : @PozzuTu @sunstateofmind_ Non c'entra. Lei non si è mai professata la ragazza della porta accanto senza aver nessun… - Rigamo1Mariapia : RT @Maria47965890: Smettiamo x protesta a guardare questa edizione schifosa !!! O tutti puniti o nessuno !! Dov'era Piersilvio quando succe… -