Senato, le comunicazioni di Meloni: «Le frontiere marittime dell'Italia sono anche dell'Europa. L'Europa è chiamata a difenderle»

Giorgia Meloni si appresta a partecipare al Consiglio europeo, i prossimi 23 e 24 marzo. Come da prassi, prima del consesso tra gli Stati membri, il capo dell'esecutivo riferisce alle Camere quale sarà la posizione del governo sui temi che saranno affrontati a Bruxelles. A cominciare dalla questione immigrazione: ed è da qui che Meloni parte nelle sue comunicazioni a Palazzo Madama. «Siamo di fronte a organizzazioni criminali che lucrano sulla pelle dei migranti», esordisce. Poi delinea in quattro punti l'azione che l'esecutivo vuole implementare, con il supporto degli altri Stati membri, per contrastare i flussi: fermare le partenze, collaborare con i Paesi d'origine, aumentare i rimpatri, sostenere gli ingressi regolari. «Un ruolo chiave – sottolinea Meloni -, dovrà averlo il rafforzamento della collaborazione con i ...

