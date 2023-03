Rugby | le convocate dell’Italia per le prime due sfide del Sei Nazioni 2023

Leggi su oasport

(Di martedì 21 marzo 2023) Archiviato il Seimaschile è già tempo di pensare a quello femminile. Domenica 26 marzo le azzurre debutteranno infatti nel Tiktok Women’s Six Nationscontro la Francia allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma. Domani alla Cittadella deldi Parma comincerà il raduno preparatorio per la partita con le transalpine e Giovanni Raineri ha deciso di convocare 26 giocatrici che proseguiranno poi il loro percorso verso la seconda sfida contro l’Inghilterra che andrà in scena il 2 aprile al Franklin’s Garden di Northampton, ad eccezione di Mathilde Cheval (Valsugana Rugb Padova) e Laura Gurioli (Villorba), a cui subentreranno Alice Cassaghi (CUS Milano) e Alessia Gronda (CUS Torino) a partire dal 27 marzo. Giovanni Raineri, in carica da poco al posto di Andrea Di Giandomenico come commissario tecnico, ha ...