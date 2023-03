Fs | un milione ai familiari dell’operaio morto di amianto Fu premiato per aver salvato un passeggero

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 marzo 2023) Il Tribunale di Roma ha condannato Rete Ferroviaria Italiana a pagare un risarcimento che sfiora ildi euro alla vedova e ai tre figli dire Passavanti, deceduto per un adenocarcinoma polmonare. L’operaio, diventato negli anni capotecnico e poi dirigente, è stato per tutta la sua vita lavorativa a contatto con l’e con un altro terribile cancerogeno, l’olio creosoto.L’uomo lavorò alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato per 30 anni, dal 1963 al 1993, anno in cui andò in pensione. Nel 2017 purtroppo arrivò la diagnosi che non gli lasciò scampo. Morì, infatti, 4 mesi dopo, all’età di 79 anni. Viveva per la sua famiglia e per le Ferrovie e, in relazione a queste ultime, aveva anche scritto un libro: “Sicignano – Lagonegro. Storia di una ferrovia” pubblicato qualche giorno dopo la sua morte. La vittima era stata ...