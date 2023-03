Filmiamo le borseggiatrici? Allora pubblichiamo pure i nomi degli evasori che rubano allo Stato (Di martedì 21 marzo 2023) È sabato 18 marzo quando a Milano il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini incontra uno degli animatori della pagina social “MilanoBellaDaDio” che da mesi impazza pubblicando video e foto di presunte borseggiatrici in azione nella metro di Milano. Sono trascorsi meno di sette giorni dalla polemica della settimana scatenata dalla destra politica e mediatica in seguito alle dichiarazioni della consigliera comunale Pd di Milano, Monica Romano, che aveva invitato i cittadini a non filmare bensì a denunciare gli eventuali reati alle forze dell’ordine. “Onore a chi non si gira dall’altra parte” – pare abbia dichiarato Salvini. Che, come tutti a destra, descrive alla stregua di eroi civili coloro che filmano e pubblicano online i video delle presunte borseggiatrici perché, così agendo, permetterebbero ai cittadini di “essere messi a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) È sabato 18 marzo quando a Milano il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini incontra unoanimatori della pagina social “MilanoBellaDaDio” che da mesi impazza pubblicando video e foto di presuntein azione nella metro di Milano. Sono trascorsi meno di sette giorni dalla polemica della settimana scatenata dalla destra politica e mediatica in seguito alle dichiarazioni della consigliera comunale Pd di Milano, Monica Romano, che aveva invitato i cittadini a non filmare bensì a denunciare gli eventuali reati alle forze dell’ordine. “Onore a chi non si gira dall’altra parte” – pare abbia dichiarato Salvini. Che, come tutti a destra, descrive alla stregua di eroi civili coloro che filmano e pubblicano online i video delle presunteperché, così agendo, permetterebbero ai cittadini di “essere messi a ...

Filmiamo le borseggiatrici Allora pubblichiamo pure i nomi degli evasori che rubano allo Stato Il Fatto Quotidiano