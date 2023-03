Ag. Cavani: “Edinson ha rifiutato la Juve più volte” (Di martedì 21 marzo 2023) Retroscena di mercato su Edinson Cavani Edinson Cavani è uno dei più grandi beniamini dei tifosi azzurri. L’Uruguaiano ha messo a segno 104 gol con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 21 marzo 2023) Retroscena di mercato suè uno dei più grandi beniamini dei tifosi azzurri. L’Uruguaiano ha messo a segno 104 gol con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: CAVANI - L'agente: 'Edinson ha rifiutato il passaggio alla Juve tre volte per amore del Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAVANI - L'agente: 'Edinson ha rifiutato il passaggio alla Juve tre volte per amore del Napoli' - juve_magazine : CAVANI - L'agente: 'Edinson ha rifiutato la Juventus tre volte per amore del Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAVANI - L'agente: 'Edinson ha rifiutato il passaggio alla Juve tre volte per amore del Napoli' - napolimagazine : CAVANI - L'agente: 'Edinson ha rifiutato il passaggio alla Juve tre volte per amore del Napoli' -