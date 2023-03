“Visita per la pace” a Mosca, Xi Jinping incontra Putin: “Le soluzioni non sono facili” (Di lunedì 20 marzo 2023) Visita per la pace. Così il presidente cinese Xi Jinping ha definito il viaggio che intraprenderà oggi, lunedì 20 marzo, a Mosca e che durerà fino a mercoledì. Incontrerà Vladimir Putin per rafforzare i rapporti tra i due Paesi e discutere del piano pubblicato nelle scorse settimane per arrivare al cessate il fuoco in Ucraina. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 marzo 2023)per la. Così il presidente cinese Xiha definito il viaggio che intraprenderà oggi, lunedì 20 marzo, ae che durerà fino a mercoledì. Incontrerà Vladimirper rafforzare i rapporti tra i due Paesi e discutere del piano pubblicato nelle scorse settimane per arrivare al cessate il fuoco in Ucraina. L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Non ci si deve mai scoraggiare perché Dio è con noi, alle sfide di oggi bisogna rispondere con l'umiltà e il… - putino : Putin non è neppure originale. Colui che prima di lui ha provato ad occupare l’Ucraina si era già recato in visita… - michele_geraci : Domanda: Secondo voi l'annuncio ieri del mandato di arresto per #Putin della #CortePenaleInternazionale (non ricon… - SIMVIVI : RT @TV2000it: #19marzo 1994 Don Peppe Diana ucciso dalla camorra in sagrestia Parroco di Casal di Principe, 36 anni, stava per celebrale la… - LucaRome2 : @putino La prima visita di Xi Jinping a Mosca risale a 10 anni fa, già all’epoca quelli come te, dicevano che non s… -