Questo documento non prova la presenza di ossido di grafene nel vaccino Pfizer

Il 20 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il 17 marzo da Barbara Balanzoni, medico anestesista radiata nel 2022 dall'Ordine dei medici di Venezia per aver espresso «in maniera violenta, aggressiva, volgare ed intimidatoria posizioni antivacciniste prive di evidenze scientifiche e contro la gestione sanitaria della pandemia», secondo quanto stabilito da una commissione disciplinare istituita dall'ordine. Il tweet riporta un documento intestato all'azienda farmaceutica Pfizer e intitolato Structural and Biophysical Characterization of SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (P2 S) as a Vaccine Antigen (in italiano: "Caratterizzazione strutturale e biofisica della glicoproteina Spike SARS-CoV-2 (P2 S) come antigene del ...

