Ponte sullo Stretto, al Sud non servono illusioni ma pianificazione e buona politica (Di lunedì 20 marzo 2023) Per il Ponte sullo Stretto è proprio il caso di dire: “a volte ritornano”. La “madre di tutte le grandi opere italiane” – il Ponte sullo Stretto di Messina – torna ancora una volta alla ribalta nazionale. Si tratta di uno dei progetti mai realizzati dalla storia più lunga, addirittura secolare, periodicamente richiamato come priorità dai governi delle più disparate coloriture politiche. L’idea di un’opera del genere, la sfida ingegneristica che rappresenterebbe per il Paese (e anche per tutta l’umanità), ha le sue illusorie suggestioni. Lo Stretto, però, è un luogo di grande fascino, dal fortissimo valore paesaggistico e culturale e chiunque sia pratico dei luoghi sa benissimo che un Ponte lo sfregerebbe in modo irreparabile. E d’altronde le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Per ilè proprio il caso di dire: “a volte ritornano”. La “madre di tutte le grandi opere italiane” – ildi Messina – torna ancora una volta alla ribalta nazionale. Si tratta di uno dei progetti mai realizzati dalla storia più lunga, addirittura secolare, periodicamente richiamato come priorità dai governi delle più disparate coloriture politiche. L’idea di un’opera del genere, la sfida ingegneristica che rappresenterebbe per il Paese (e anche per tutta l’umanità), ha le sue illusorie suggestioni. Lo, però, è un luogo di grande fascino, dal fortissimo valore paesaggistico e culturale e chiunque sia pratico dei luoghi sa benissimo che unlo sfregerebbe in modo irreparabile. E d’altronde le ...

