Concerti a Teatro: la rassegna di successo propone gli ultimi 4 eventi (Di lunedì 20 marzo 2023) Promossa e organizzata dalla Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Extaniz fra La Spezia e Sarzana Leggi su lanazione (Di lunedì 20 marzo 2023) Promossa e organizzata dalla Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Extaniz fra La Spezia e Sarzana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 91_phoebe : MORRISSEY - How soon is now? LIVE - paoladecassan : @clocchan @LaCapaRouja Mai visto bere acqua nei tre concerti a teatro visti negli ultimi due anni. Tutti di tre ore… - paoladecassan : @fioriediluvio @anchemmeno Quest’anno in teatro sempre oltre le tre ore e venti, arrivando alle 3ore e 40. Direi ch… - tonaliana : @nmrpilmare Si infatti soprattutto da sti americani che poco tempo fa avevamo fatto uscire la polemica che la gente… - pennisi_m : RT @TurismoVeneto: #Verona antica non è solo l’Arena ?? Il Teatro Romano ha più di duemila anni e ancora oggi ci sono spettacoli e concerti.… -