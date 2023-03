Cento (Ferrara), l’iniziativa del Comune contro i bulli: multe fino a 300 euro ai loro genitori (Di domenica 19 marzo 2023) Per combattere il bullismo bisogna colpire anche chi ha la responsabilità di educare i ragazzi. Questa almeno sembra essere l’idea del Comune di Cento, in provincia di Ferrara, che ha deciso di sanzionare le famiglie di giovani che vengono ritenuti responsabili di fenomeni di bullismo. La novità è contenuta nell’articolo 7 bis del nuovo regolamento di polizia urbana del Comune, che verrà votato il 22 marzo. Grazie al quale l’Amministrazione otterrà la possibilità di multare da 100 a 300 euro i soggetti che hanno la patria potestà sui minorenni che dovessero tenere, a scuola e non solo, atteggiamenti che possono «costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocumento per la civile convivenza». Il sindaco Edoardo Accorsi ha spiegato che l’idea nasce in seguito alle ... Leggi su open.online (Di domenica 19 marzo 2023) Per combattere ilsmo bisogna colpire anche chi ha la responsabilità di educare i ragazzi. Questa almeno sembra essere l’idea deldi, in provincia di, che ha deciso di sanzionare le famiglie di giovani che vengono ritenuti responsabili di fenomeni dismo. La novità è contenuta nell’articolo 7 bis del nuovo regolamento di polizia urbana del, che verrà votato il 22 marzo. Grazie al quale l’Amministrazione otterrà la possibilità di multare da 100 a 300i soggetti che hanno la patria potestà sui minorenni che dovessero tenere, a scuola e non solo, atteggiamenti che possono «costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocumento per la civile convivenza». Il sindaco Edoardo Accorsi ha spiegato che l’idea nasce in seguito alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Comune di Cento, in provincia di Ferrara, ha deciso di sanzionare le famiglie di giovani che vengono ritenuti re… - rtl1025 : ?? Il Comune di #Cento, in provincia di #Ferrara, ha deciso di sanzionare le famiglie di giovani che vengono ritenut… - Open_gol : Il sindaco Edoardo Accorsi lo ha definito «uno strumento in più»: la priorità del Comune rimane la sensibilizzazion… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Il Comune di Cento, in provincia di Ferrara, ha deciso di sanzionare le famiglie di giovani che vengono ritenuti responsa… - corrierebologna : #Cento, #Ferrara, il giovane sindaco che vuole multare le famiglie dei bulli -