Milano-Sanremo 2023, Pippo Ganna: “Potevo seguire van der Poel” (Di sabato 18 marzo 2023) La Milano-Sanremo 2023 si è conclusa dopo un finale da brividi. La Classicissima è stata conquistata dall’olandese Mathieu van der Poel dopo una corsa di 298km. Sul Poggio era arrivata la mossa, scontatissima, di Tadej Pogacar che ha spezzato il gruppo. Dietro di lui erano rimasti attaccati il nostro Pippo Ganna, insieme a Van Aert ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023) Lasi è conclusa dopo un finale da brividi. La Classicissima è stata conquistata dall’olandese Mathieu van derdopo una corsa di 298km. Sul Poggio era arrivata la mossa, scontatissima, di Tadej Pogacar che ha spezzato il gruppo. Dietro di lui erano rimasti attaccati il nostro, insieme a Van Aert ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : 'La Milano-Sanremo è una gara storica, molto bella, ma è molto difficile vincerla. Però niente è impossibile' I pr… - Gazzetta_it : Milano-Sanremo: immenso Van der Poel, la Classicissima è sua. Secondo Ganna - Eurosport_IT : IN VIA ROMA TRIONFA IL TULIPANO AZZURRO! ???????? Mathieu van der Poel attacca alla fine del Poggio e non viene più ri… - quotidianopiem : Van Der Poel si aggiudica la Milano-Sanremo, il verbanese Ganna secondo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Milano-Sanremo, Van der Poel: 'Sono felicissimo anche per il modo in cui ho vinto' -

Milano - Sanremo, Ganna si rammarica: "Ogni lasciata è persa..." Filippo Ganna si rammarica per il secondo posto alla Milano - Sanremo: "Volevo dare qualcosa alla squadra che ha creduto in me. Sono felice ma un po' rammaricato perché è l'ennesimo secondo posto della stagione, comunque è stata una gara davvero bella. ... Ciclismo, Van der Poel trionfa alla Milano - Sanremo: Ganna e Van Aert alle sue spalle Con un assolo da fuoriclasse sul Poggio, Mathieu Van der Poel si aggiudica l'edizione 2023 della Milano - Sanremo, tagliando il traguardo in solitaria e precedendo di appena 15 secondi il formidabile terzetto di inseguitori formato da Ganna, Van Aert e Pogacar, favorito numero uno della vigilia ... Milano - Sanremo 2023, Van der Poel vince e Ganna secondo Va a Mathieu van der Poel la 114esima edizione della Milano - Sanremo, la prima classica ciclistica della stagione 2023. L'olandese del team Alpecin - Deceuninck si è imposto dopo 294 chilometri sull'italiano Filippo Ganna (Ineos - Grenadiers), secondo. ... Filippo Ganna si rammarica per il secondo posto alla: "Volevo dare qualcosa alla squadra che ha creduto in me. Sono felice ma un po' rammaricato perché è l'ennesimo secondo posto della stagione, comunque è stata una gara davvero bella. ...Con un assolo da fuoriclasse sul Poggio, Mathieu Van der Poel si aggiudica l'edizione 2023 della, tagliando il traguardo in solitaria e precedendo di appena 15 secondi il formidabile terzetto di inseguitori formato da Ganna, Van Aert e Pogacar, favorito numero uno della vigilia ...Va a Mathieu van der Poel la 114esima edizione della, la prima classica ciclistica della stagione 2023. L'olandese del team Alpecin - Deceuninck si è imposto dopo 294 chilometri sull'italiano Filippo Ganna (Ineos - Grenadiers), secondo. ... Ciclismo, Milano Sanremo 2023 a Van Der Poel. La classifica Sky Sport Milano-Sanremo, straordinario secondo posto per Filippo Ganna Filippo Ganna ha chiuso al secondo posto la Milano-Sanremo, una delle classiche del ciclismo. Il campione di Verbania ha regolato allo sprint finale il belga Wout Van Aert. La vittoria è andata a uno ... Albo d’oro Milano-Sanremo: van der Poel trionfa come nonno Poulidor Mathieu van der Poel ha vinto la Milano-Sanremo 2023. Il fuoriclasse olandese ha fatto la differenza negli ultimi 200 metri del Poggio, quando ha piazzato uno scatto micidiale sorprendendo Filippo ... Filippo Ganna ha chiuso al secondo posto la Milano-Sanremo, una delle classiche del ciclismo. Il campione di Verbania ha regolato allo sprint finale il belga Wout Van Aert. La vittoria è andata a uno ...Mathieu van der Poel ha vinto la Milano-Sanremo 2023. Il fuoriclasse olandese ha fatto la differenza negli ultimi 200 metri del Poggio, quando ha piazzato uno scatto micidiale sorprendendo Filippo ...