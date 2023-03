Meta e il mancato accordo con SIAE: cosa sta succedendo su Instagram (Di venerdì 17 marzo 2023) Dalle parole ai fatti il passo è stato breve, anzi brevissimo, e ha richiesto meno di 24 ore. Dopo la notizia del mancato accordo tra Meta (proprietaria, tra gli altri, di Instagram e Facebook) e SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), i social di Mark Zuckerberg hanno infatti cominciato a silenziare i contenuti con decine di canzoni del repertorio italiano. Così, anche le stories già pubblicate con l’accompagnamento di un brano depositato in SIAE sono state mutate con la segnalazione che la traccia non risulta disponibile nella libreria. Video e immagini restano, dunque, ma in completo silenzio. La questione, ovviamente, è delicata e secondo quanto riferito da SIAE la scelta di Meta è unilaterale. “Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare ... Leggi su funweek (Di venerdì 17 marzo 2023) Dalle parole ai fatti il passo è stato breve, anzi brevissimo, e ha richiesto meno di 24 ore. Dopo la notizia deltra(proprietaria, tra gli altri, die Facebook) e(Società Italiana degli Autori ed Editori), i social di Mark Zuckerberg hanno infatti cominciato a silenziare i contenuti con decine di canzoni del repertorio italiano. Così, anche le stories già pubblicate con l’accompagnamento di un brano depositato insono state mutate con la segnalazione che la traccia non risulta disponibile nella libreria. Video e immagini restano, dunque, ma in completo silenzio. La questione, ovviamente, è delicata e secondo quanto riferito dala scelta diè unilaterale. “Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Dopo il mancato accordo tra Meta e Siae, su Instagram e Facebook sono sparite un bel po’ di canzoni, dai successi s… - Tg3web : Su Instagram e Facebook non potranno più essere utilizzati brani musicali di autori italiani, e quelli già pubblica… - SMM_News_Feed : RT @simonealiprandi: Mancato accordo tra #SIAE e #META: un precedente che fa riflettere e ci fa capire come tutta l'attività che facciamo s… - JvJean1971 : RT @simonealiprandi: Mancato accordo tra #SIAE e #META: un precedente che fa riflettere e ci fa capire come tutta l'attività che facciamo s… - simonealiprandi : Mancato accordo tra #SIAE e #META: un precedente che fa riflettere e ci fa capire come tutta l'attività che facciam… -