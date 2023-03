Grimaldi (Alis): “Numeri straordinari per la seconda edizione di Letexpo” (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “Se già lo scorso anno eravamo rimasti molto soddisfatti della prima edizione di Letexpo, quest’anno siamo ancora più orgogliosi per lo straordinario successo e per i risultati ottenuti nella seconda edizione appena conclusa, testimoniati da Numeri importantissimi che hanno superato anche le più rosee aspettative. Le quattro intense giornate di Letexpo 2023, la più grande ed innovativa fiera dedicata a trasporti, logistica e servizi alle imprese, ci hanno infatti consegnato un grande bilancio conclusivo: 5 padiglioni, 60.000 mq di spazio espositivo, 310 espositori, 80.000 visitatori, oltre 100 momenti di confronto tra conferenze, interviste, workshops ed iniziative sociali, 30 moderatori e 350 relatori tra i quali 8 Ministri, 9 Viceministri e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “Se già lo scorso anno eravamo rimasti molto soddisfatti della primadi, quest’anno siamo ancora più orgogliosi per loo successo e per i risultati ottenuti nellaappena conclusa, testimoniati daimportantissimi che hanno superato anche le più rosee aspettative. Le quattro intense giornate di2023, la più grande ed innovativa fiera dedicata a trasporti, logistica e servizi alle imprese, ci hanno infatti consegnato un grande bilancio conclusivo: 5 padiglioni, 60.000 mq di spazio espositivo, 310 espositori, 80.000 visitatori, oltre 100 momenti di confronto tra conferenze, interviste, workshops ed iniziative sociali, 30 moderatori e 350 relatori tra i quali 8 Ministri, 9 Viceministri e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Grimaldi (Alis): 'Numeri straordinari per la seconda edizione di Letexpo' - News24_it : Grimaldi (Alis): 'Numeri straordinari per la seconda edizione di Letexpo' - fisco24_info : Grimaldi (Alis): 'Numeri straordinari per la seconda edizione di Letexpo': (Adnkronos) - 5 padiglioni, 60.000 mq di… - TV7Benevento : Grimaldi (Alis): 'Numeri straordinari per la seconda edizione di Letexpo' - - bizcommunityit : Risorse umane e occupazione: Indeed aderisce ad ALIS. Grimaldi ... -